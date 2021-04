Sulla mia pelle: cosa c’è da sapere sul film su Stefano Cucchi (Di martedì 20 aprile 2021) “Sulla mia pelle”, Stasera, martedì 20 aprile Rai Movie (canale 24), in onda il film del 2018 ha vinto 4 David di Donatello e racconta una storia che va ricordata. “Sulla mia pelle”, il film del 2018 di Alessio Cremonini, stasera su Rai Movie in prima serata, descrive gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre 2009 al Sandro Pertini di Roma pochi giorni dopo il suo arresto. Presentato alla 75a edizione del Festival di Venezia, dove a fine proiezione ha ricevuto sette minuti di applausi, il film ha vinto quattro David di Donatello nel 2019, uno di questi all’interpretazione del protagonista, Alessandro Borghi. dedica la serata al progetto di Rai Gold, Obiettivo Mondo. Giorgio Zanchini, in studio ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021) “mia”, Stasera, martedì 20 aprile Rai Movie (canale 24), in onda ildel 2018 ha vinto 4 David di Donatello e racconta una storia che va ricordata. “mia”, ildel 2018 di Alessio Cremonini, stasera su Rai Movie in prima serata, descrive gli ultimi giorni di vita di, morto il 22 ottobre 2009 al Sandro Pertini di Roma pochi giorni dopo il suo arresto. Presentato alla 75a edizione del Festival di Venezia, dove a fine proiezione ha ricevuto sette minuti di applausi, ilha vinto quattro David di Donatello nel 2019, uno di questi all’interpretazione del protagonista, Alessandro Borghi. dedica la serata al progetto di Rai Gold, Obiettivo Mondo. Giorgio Zanchini, in studio ...

AndreaBricchi77 : La mia opinione sulla superlega, cui sono sempre più favorevole. Di sicuro sono contrario a un mondo in cui esiste… - Antonio_Tajani : #SuperLega Proteggere la #ChampionsLeague e i campionati nazionali, ma con un riconoscimento agli investimenti dei… - raimovie : Alle 21.05 i film di #Obiettivomondo dedicati a Pace, Giustizia e Istituzioni Forti, punto n.16 dell'Agenda Onu 20… - apefrizzoIa : c’è questa gif in loop sulla mia tl di david e genya che mi glad andare in mental breakdown ogni singola volta tHeY… - putignanochiara : Io, donna violentata, non ho una data di scadenza per denunciare l'oscenità che ho subìto sulla mia pelle, ma tu, b… -