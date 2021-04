Sulla mia pelle, Alessandro Borghi: "La cosa che più mi ha sconvolto durante le riprese" (Di martedì 20 aprile 2021) Alessandro Borghi ha parlato a proposito della cosa che più lo ha sconvolto durante le riprese di Sulla mia pelle durante un'intervista del 2018. durante un'intervista di Huffingtonpost, rilasciata nel 2018, Alessandro Borghi ha parlato delle riprese di Sulla mia pelle, pellicola che racconta l'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, spiegando anche molto dettagliatamente qual è stato il momento che più lo ha sconvolto sul set. "La cosa che mi ha sconvolto di più, oltre all'aver perso diciotto chili per calarmi nella parte, è stata l'assenza della magistratura, il far finta di non ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021)ha parlato a proposito dellache più lo haledimiaun'intervista del 2018.un'intervista di Huffingtonpost, rilasciata nel 2018,ha parlato delledimia, pellicola che racconta l'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, spiegando anche molto dettagliatamente qual è stato il momento che più lo hasul set. "Lache mi hadi più, oltre all'aver perso diciotto chili per calarmi nella parte, è stata l'assenza della magistratura, il far finta di non ...

Advertising

ElisaDospina : Auguri a te che ci fai vivere di bellezza con il tuo talento, la tua sensibilità e la tua arte. Ps. Abbiamo un ined… - AndreaBricchi77 : La mia opinione sulla superlega, cui sono sempre più favorevole. Di sicuro sono contrario a un mondo in cui esiste… - Antonio_Tajani : #SuperLega Proteggere la #ChampionsLeague e i campionati nazionali, ma con un riconoscimento agli investimenti dei… - PCPietro26 : RT @LindaLeva: Ho rimosso il tweet sulla morte di mia madre perché gente con un criceto in testa ha rotto il cazzo anche lì sotto. Un gra… - willycuba65 : RT @LindaLeva: Ho rimosso il tweet sulla morte di mia madre perché gente con un criceto in testa ha rotto il cazzo anche lì sotto. Un gra… -