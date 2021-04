Sul Recovery plan siamo ancora ai titoli. Il Piano Draghi resta un mistero. Proseguono gli incontri del premier con i partiti. Ma dalla politica alle parti sociali nessuno sa nulla (Di martedì 20 aprile 2021) E’ sempre più il Recovery plan dei misteri. Tutti ne parlano ma a 10 giorni dalla data di scadenza del 30 aprile – entro cui il Piano va mandato a Bruxelles – nessuno sa nulla. Certo il premier Mario Draghi continua a marciare spedito nella sua road map di incontri. Ieri ha visto Iv e FdI, dopo M5S, Lega, Pd e FI, e oggi toccherà a Leu e alle parti sociali. Ma a loro non ha presentato nessuna bozza. E’ quanto lamentano anche sindacati e imprese nel corso delle audizioni sul Documento di economia e finanza. La Confindustria ammette che “ancora non sappiamo come verranno spese e gestite dalla Pa le risorse europee”. La Cisl sostiene che “se il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) E’ sempre più ildei misteri. Tutti ne parlano ma a 10 giornidata di scadenza del 30 aprile – entro cui ilva mandato a Bruxelles –sa. Certo ilMariocontinua a marciare spedito nella sua road map di. Ieri ha visto Iv e FdI, dopo M5S, Lega, Pd e FI, e oggi toccherà a Leu e. Ma a loro non ha presentato nessuna bozza. E’ quanto lamentano anche sindacati e imprese nel corso delle audizioni sul Documento di economia e finanza. La Confindustria ammette che “non sappiamo come verranno spese e gestitePa le risorse europee”. La Cisl sostiene che “se il ...

Advertising

ItaliaViva : “Incontro positivo con Draghi, abbiamo parlato del Pnrr e del cambio di passo sul piano vaccini. Abbiamo voluto met… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #20aprile: #PartiteIva, aiuto per 2 su 3; sostegno medio da 3mila e… - ilriformista : Il premier accentra su di sé le decisioni sui due dossier chiave: gestione della pandemia e del Recovery (di… - ElisabettaGall7 : @ugom65 A me pare che il ritardo sul Recovery sia dell’attuale governo, che è in carica da due mesi - GiuseppePepe10 : RT @ElioLannutti: La Reuters dice che Draghi è in ritardo sul Recovery Plan. E può “bucare” la scadenza del 30 aprile. Ma i giornali itali… -