Succo d' arancia con due pesticidi | allarme e richiamo | il celebre prodotto fermato | Guarda

L'ultimo richiamo riguarda un estratto di arancia. Nel dettaglio il richiamo è stato diffuso da Bennet e riguarda due lotti dell'estratto Smile Insalarte OrtoRomi. Il provvedimento è dovuto alla "presunta presenza nella materia prima arance di Dimethoate e Chlorpyrifos". Si tratta di due principi attivi che non sono autorizzati dall'Unione Europea, nel dettaglio si tratta di due pesticidi. Il prodotto interessato è venduto in bottiglie da 500 ml con i numeri di lotto 586109306 e 586109803 e le date di scadenza 19/05/2021 e 24/05/2021. Come ricorda ilfattoalimentare.it, che dà conto del ritiro, l'estratto di arancia richiamato è stato commercializzato da OrtoRomai Società agricola cooperativa. Ovviamente, a scopo precauzionale, si raccomanda di ...

