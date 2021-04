Su Prime Video in arrivo le nuove stagioni di Star Trek Picard e Lower Decks (Di martedì 20 aprile 2021) Amazon Prime Video ha rilasciato i teaser trailer della seconda stagione di Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks. Il Video della serie Picard è stato svelato dall’attore Patrick Stewart nel corso dell’appuntamento First Contact Day, durante il quale è stata anche confermata l’uscita dei nuovi episodi per il 2022. Inoltre, con grande sorpresa dei fan, il First Contact Day è stata l’occasione per rivedere John de Lancie. L’attore ha svelato che in Picard interpreterà il personaggio di Q, ruolo già rivestito in Star Trek. Debutto “anticipato” invece per Star Trek: Lower Decks, la ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 aprile 2021) Amazonha rilasciato i teaser trailer della seconda stagione di. Ildella serieè stato svelato dall’attore Patrick Stewart nel corso dell’appuntamento First Contact Day, durante il quale è stata anche confermata l’uscita dei nuovi episodi per il 2022. Inoltre, con grande sorpresa dei fan, il First Contact Day è stata l’occasione per rivedere John de Lancie. L’attore ha svelato che ininterpreterà il personaggio di Q, ruolo già rivestito in. Debutto “anticipato” invece per, la ...

