Su Amazon la docu-serie su 'I diavoli della Bassa Modenese' (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – A maggio su Amazon Prime Video debutterà 'Veleno', la docu-serie true-crime italiana ispirata al libro 'Veleno. Una storia vera' di Pablo Trincia (edito da Einaudi, 2019). Scritti e diretti da Hugo Berkeley, i cinque episodi riporteranno sotto la luce dei riflettori i fatti accaduti a Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese, tra il 1997 e il 1998. Oltre venti persone furono accusate di far parte di una setta chiamata 'I diavoli della Bassa Modenese' che, secondo l'accusa, sarebbe colpevole di pedofilia e violenza nei confronti di sedici bambini. Dalla denuncia di uno dei bambini seguì una vasta indagine della Polizia italiana che portò all'allontanamento definitivo di tutti i ragazzini dalle proprie famiglie. I processi, poi, hanno avuto sentenze diverse. La docu-serie è prodotta da Fremantle Italy ed Ettore Paternò ne è l'executive producer. Fremantle ne gestisce inoltre i diritti di distribuzione internazionale.

