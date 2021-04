Storie di una bergamasca a Londra #1: il pacco da giù, la polenta, Sanremo e altre piccole cose di chi cerca l’Italia all’estero (Di martedì 20 aprile 2021) A volte, per sentirsi a casa quando si è all’estero, basta poco. Una scatola di biscotti, una battuta nella nostra lingua. Anche se forse a quella battuta, nel Belpaese, non avremmo mai riso Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 aprile 2021) A volte, per sentirsi a casa quando si è, basta poco. Una scatola di biscotti, una battuta nella nostra lingua. Anche se forse a quella battuta, nel Belpaese, non avremmo mai riso

Advertising

DisneyPlusIT : Che cosa hanno in comune @EllenPompeo, Frances McDormand, @OfficialKat, @KimCattrall e La Pupa? Una nuova casa per… - EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - Radio3tweet : Se c’è una logica, deve esistere anche 'una fantastica' che ci permette di esercitare l’arte di inventare storie. I… - partesipanti : @TheUkYana che app? dayane letteralmente posta pochissimo, rosalinda fa 9472873843 sponsorizzazioni (che al pubblic… - niastroIogy : io ci stavo parlando e gli ho inviato qualche foto vecchia perché non avevo sbatti di farne altre apposta, con vari… -