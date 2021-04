Stellantis: il futuro piano industriale sarà rivoluzionario (Di martedì 20 aprile 2021) Prende corpo il futuro piano industriale di Stellantis che sarà rivoluzionario perché abbraccerà l’elettrificazione e per i tanti nuovi modelli attesi Il nuovo gruppo Stellantis, nato a gennaio dopo la fusione tra Fiat Chrysler e PSA, prende sempre più corpo ogni giorno che passa. Non solo si delinea l’organigramma dirigenziale a livello globale ma sembra delinearsi anche il futuro piano industriale relativo ai 14 marchi che compongono l’azienda guidata dall’amministratore delegato Carlos Tavares. In attesa di conoscere i singoli piani dei vari marchi ed in particolare quelli di Fiat, Alfa Romeo, Maserati e Lancia, nei giorni scorsi , come appreso dal sito Notizie Auto, Stellantis ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 aprile 2021) Prende corpo ildicheperché abbraccerà l’elettrificazione e per i tanti nuovi modelli attesi Il nuovo gruppo, nato a gennaio dopo la fusione tra Fiat Chrysler e PSA, prende sempre più corpo ogni giorno che passa. Non solo si delinea l’organigramma dirigenziale a livello globale ma sembra delinearsi anche ilrelativo ai 14 marchi che compongono l’azienda guidata dall’amministratore delegato Carlos Tavares. In attesa di conoscere i singoli piani dei vari marchi ed in particolare quelli di Fiat, Alfa Romeo, Maserati e Lancia, nei giorni scorsi , come appreso dal sito Notizie Auto,...

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis futuro STELLANTIS, BARDI: PRESERVARE E RILANCIARE LA CENTRALITÀ DI MELFI "Dopo i primi entusiasmi seguiti alla nascita di Stellantis e alle rassicurazioni fornite dal management del nuovo soggetto prodotto dalla fusione ...per lo sviluppo di reti adeguate all'auto del futuro"...

Stellantis: non sarà facile vedere una gigafactory del Gruppo in Italia Già nelle scorse settimane si è compreso che l'elettrificazione avrà un ruolo decisamente centrale nelle strategie del prossimo futuro di Stellantis: come abbiamo già discusso, la produzione di ...

Stellantis, nel futuro quattro nuove piattaforme 100% elettriche La Stampa Stellantis, documento del Coordinamento nazionale Uilm La Uilm proseguirà il confronto con il nuovo management di Stellantis per garantire occupazione e nessun arretramento sulle condizioni di lavoro ...

Stellantis; Documento Coordinamento nazionale Uilm La Uilm proseguirà il confronto con il nuovo management di Stellantis per garantire occupazione e nessun arretramento.

