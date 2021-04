Stefania Spampinato, dove l’abbiamo già vista? Serie americana famosissima (Di martedì 20 aprile 2021) L’attrice italiana Stefania Spampinato è molto famosa anche in America: ecco qual è la famossisma Serie televisiva in cui l’abbiamo già vista. Stefana Spampinato: dove l’abbiamo già vista?La bellissima attrice italiana Stefania Spampinato, originaria di Catania, è sicuramente un volto noto per chi segue le Serie televisive non solo italiane ma anche americane. Questa sera l’attrice torna di nuovo sui nostri schermi. In prima serata, su Italia 1, andrà in onda Il giorno più bello del mondo, film interpretato e diretto dal comico napoletano Alessandro Siani. Nel cast c’è anche lei, la talentuosa Stefania, che veste i panni di Flavia Mainardi. L’attrice ... Leggi su altranotizia (Di martedì 20 aprile 2021) L’attrice italianaè molto famosa anche in America: ecco qual è la famossismatelevisiva in cuigià. Stefanagià?La bellissima attrice italiana, originaria di Catania, è sicuramente un volto noto per chi segue letelevisive non solo italiane ma anche americane. Questa sera l’attrice torna di nuovo sui nostri schermi. In prima serata, su Italia 1, andrà in onda Il giorno più bello del mondo, film interpretato e diretto dal comico napoletano Alessandro Siani. Nel cast c’è anche lei, la talentuosa, che veste i panni di Flavia Mainardi. L’attrice ...

Advertising

mistaeribox : RT @lovespampi: stefania spampinato — cinematic universe - yourgirlnimri : non guardo mai la televisione ma stasera c'è stefania spampinato e quindi nulla, faremo un'eccezione - fabio_blob_ : @MikyS03 @MediasetPlay @QuiMediaset_it Senza molte alternative lo vedrò... sembra carino! Poi c’è Caterina De Luca… - zazoomblog : “Il giorno più bello del mondo” Stefania Spampinato: sapete in quale iconica serie tv recita la splendida attrice?… - Adele309_ : Oggi si vive solo per vedere Stefania Spampinato in prima serata su canale 5 e per il ritorno di 'Una pezza di lund… -