Stazione Centrale a Milano | assalto ai tamponi gratis della Croce Rossa Il responsabile Raffaele Pepe | ' Tanti giovani | universitari e

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: Stazione Centrale a #Milano, assalto ai tamponi gratis della Croce Rossa. Il responsabile Raffaele Pepe: «Tanti giovani, unive… - polasein500cc : RT @CronacheM: Una scena apocalittica... Demolizione della vecchia Stazione Centrale a Milano, inverno 1932. - leggoit : Stazione Centrale a #Milano, assalto ai tamponi gratis della Croce Rossa. Il responsabile Raffaele Pepe: «Tanti gio… - AngelaRonchini : @Gianmar26145917 Ma questa la mattina invdce del caffé beve concentrsto di idiozia? Venisse a Milano in Stazione Ce… - CronacheM : Una scena apocalittica... Demolizione della vecchia Stazione Centrale a Milano, inverno 1932. -

Ultime Notizie dalla rete : Stazione Centrale

È il bilancio (fermo a domenica sera) del primo weekend di test gratuiti per tutti, nella tensostruttura della Croce Rossa in. Qui, i medici tamponano, tutti i giorni, dalle 8 alle ...Sono 18 le persone allontanate (10 dai Bastioni di Porta Venezia e dai Giardini pubblici "Indro Montanelli", 8 dallaMilano): si tratta di cittadini, prevalentemente gravati da ...Oltre 1.300 tamponi in tre giorni, di cui 35 positivi al Covid. È il bilancio (fermo a domenica sera) del primo weekend di test gratuiti per tutti, nella tensostruttura della Croce Rossa ...Apre domani, mercoledì 21 aprile 2021, il centro vaccinale anti-Covid19 di Agerola, in provincia di Napoli, allestito all’interno del Centro ...