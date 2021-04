“Sta vivendo un disagio…” Isola dei Famosi 2021 | l’attacco della vip a Valentina Persia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 aprile 2021) Momenti difficili per alcuni naufraghi de ‘L’dei’. Alcune ore fa è stata attaccata Fariba Tehrani e non si è trattatoprima invettiva in assoluto contro la mamma di Giulia Salemi. La donna si è tra l’altro scontrata più volte anche con altri compagni di avventura in Honduras. In attesa di capire come evolveranno le vicende che la riguardano, adesso è toccato asubire un atteggiamento simile. Una vera e propria ‘coltellata’ che arriva non dalla spiaggia. Infatti, durante la trasmissione di Barbara D’Urso ‘Pomeriggio Cinque’, un’ospite vip ha voluto dire la sua sulla comica e non sono stati fatti commenti molto positivi. Il programma di Ilary Blasi è sempre al centro dell’attenzione nel format di Barbarella e anche stavolta sono state numerose le discussioni che si ...