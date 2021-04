Spostamenti tra Regioni, coprifuoco e sport di contatto: il punto sul nuovo decreto (Di martedì 20 aprile 2021) Riaperture ad Aprile, le ipotesi sul nuovo decreto: dallo sport di contatto allo spostamento tra le Regioni passando per il coprifuoco. Proseguono i lavori per la messa a punto del nuovo decreto, quello che regolerà le riaperture che avranno inizio dalla fine di aprile e che proseguiranno anche durante il prossimo mese di maggio. Il premier Draghi aveva anticipato a grandi linee l’impianto del provvedimento, ma il confronto tra le forze politiche e il parere del Cts cambiano le carte in tavola. Riaperture, le ipotesi sul decreto di fine Aprile Facciamo il punto della situazione sul nuovo decreto che dovrebbe essere approvato definitivamente entro la giornata ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) Riaperture ad Aprile, le ipotesi sul: dallodiallo spostamento tra lepassando per il. Proseguono i lavori per la messa adel, quello che regolerà le riaperture che avranno inizio dalla fine di aprile e che proseguiranno anche durante il prossimo mese di maggio. Il premier Draghi aveva anticipato a grandi linee l’impianto del provvedimento, ma il confronto tra le forze politiche e il parere del Cts cambiano le carte in tavola. Riaperture, le ipotesi suldi fine Aprile Facciamo ildella situazione sulche dovrebbe essere approvato definitivamente entro la giornata ...

Advertising

Corriere : ?? Per spostarsi fra le regioni basterà l'autocertificazione: ecco cosa c'è da sapere - Corriere : ?? Cosa cambia dal 26 aprile per gli spostamenti tra regioni (e i governatori chiedono di spostare il coprifuoco all… - Corriere : Spostamenti in zona arancione e rossa, coprifuoco, ristoranti: le regole per le riaperture - news_mondo_h24 : Spostamenti tra Regioni, coprifuoco e sport di contatto: il punto sul nuovo decreto - benjamn_boliche : RT @fanpage: Spostamenti tra Regioni, fino all'estate basterà l'autocertificazione -