Sport Italiano sotto choc | la campionessa è morta per un malore improvviso

(Di martedì 20 aprile 2021) Il mondo del ciclismo è in lutto per la prematura scomparsa di Monica Bandini, a soli 56 anni per un. #FOTO A FINE ARTICOLO Era nata a Forlì, era cresciuta con una grandissima passione per la bicicletta che aveva poi abbracciato come professione ottenendo anche ottimi risultati nella crono a squadre a cavallo degli anni 80 e 90, imponendosi nel 1988 a Renaix con l'oro mondiale. Il, nella giornata di lunedì 19 aprile, è sopraggiunto mentre lavorava nel terreno di famiglia di Villagrappa di Forlì, le cause non sono state rese ancora note. In un periodo storico in cui il ciclismo femminile non riusciva ad imporsi a livello nazionale, Monica Bandini è stata una delle atlete che più hanno dato luce alle quote rosa sui pedali, conquistando pagine di giornali e titoli per dei ...