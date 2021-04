Sport italiano in lutto, addio alla leggenda azzurra. Ex campionessa del mondo, fatale un malore improvviso (Di martedì 20 aprile 2021) La notizia è arrivata come un pugno nello stomaco. Nel giro di poco ha fatto il giro del paese che oggi piange la sua campionessa. fatale un malore mentre lavorava nell’azienda di famiglia dove era impiegata quando aveva deciso di dire basta. Inutili in tentativi di salvarla, aveva appena 56 anni. La sua storia inizia da lontano, quando le due ruote erano ancora dominio maschile. Faentina, aveva vinto un campionato mondiale a squadra. Una squadra fortissima guidata dal talento di un monumento dello Sport italiano: Maria Canins, capace di vincere in Sport differenti grazie a mezzi fisici stratosferici e una volontà di ferro. Poi un giro del Trentino, un sesto posto al Giro d’Italia e identico piazzamento al Tour de France, la corsa più famosa e intrigante oltre la spocchia dei francesi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) La notizia è arrivata come un pugno nello stomaco. Nel giro di poco ha fatto il giro del paese che oggi piange la suaunmentre lavorava nell’azienda di famiglia dove era impiegata quando aveva deciso di dire basta. Inutili in tentativi di salvarla, aveva appena 56 anni. La sua storia inizia da lontano, quando le due ruote erano ancora dominio maschile. Faentina, aveva vinto un campionato mondiale a squadra. Una squadra fortissima guidata dal talento di un monumento dello: Maria Canins, capace di vincere indifferenti grazie a mezzi fisici stratosferici e una volontà di ferro. Poi un giro del Trentino, un sesto posto al Giro d’Italia e identico piazzamento al Tour de France, la corsa più famosa e intrigante oltre la spocchia dei francesi. ...

Advertising

giomalago : Complimenti a Filippo Mondelli, @Mascia80, Tatiana Andreoli, Federico Pellegrino, Anna Cappellini, @Molfettatkd, El… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SARDEGNA, LORENZO SONEGO TRIONFA IN FINALE BATTUTO IL SERBO DJERE 2-6, 7-6, 6-4 PER SONEGO… - CarloG67 : @FraLuna1109 @PagliariCarlo Francamente non capisco questa isteria assolutistica per cui creare una super lega ucci… - GianlucaFiori70 : @laromanet Sarebbe facilmente risolvibile...esclusione dalla A..Invece si piegheranno LEGA E FIGC..Il silenzio del… - angelozanzotter : Premetto che di calcio ... non muoio Facciano la SUPERLEGA E SI TOLGANO DAI TESTICOLI Ritorni un calcio italiano a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport italiano Clamoroso: Napoli contattato per entrare in Superlega! Le squadre italiane in Superlega potrebbero diventare quattro. A nemmeno 48 ore dall'annuncio, un'altra clamorosa notizia scuote il calcio italiano: nella notte un emissario di JP Morgan ha contattato il Napoli per farlo entrare nel nuovo progetto che finora ha coinvolto 12 club europei (le tre italiane Juve , Milan e Inter , le tre ...

Decathlon da 28 anni rende lo sport accessibile a ogni italiano La filosofia di Decathlon si può riassumere nella volontà di rendere accessibile lo sport a più persone possibili, senza dimenticare nessuno, dando la possibilità a chiunque, che sia un principiante o un esperto, di praticare l'attività sportiva che più rientra nelle sue corde.

Decathlon da 28 anni rende lo sport accessibile a ogni italiano BergamoNews Super League, La Gazzetta dello Sport: "Fermateli!" Ceferin accusa il presidente Juve, 'Mai visto un bugiardo così', vara la nuova Champions e valuta le esclusioni' Il premier in campo: 'Dobbiamo salvare i campionati'. Da Draghi all’UEFA la sfida ai ri ...

ULTIM’ORA – Napoli contattato per entrare in Superlega! Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, a nemmeno 48 ore dall'annuncio della Superlega, un'altra notizia scuote il calcio italiano: un ...

Le squadre italiane in Superlega potrebbero diventare quattro. A nemmeno 48 ore dall'annuncio, un'altra clamorosa notizia scuote il calcio: nella notte un emissario di JP Morgan ha contattato il Napoli per farlo entrare nel nuovo progetto che finora ha coinvolto 12 club europei (le tre italiane Juve , Milan e Inter , le tre ...La filosofia di Decathlon si può riassumere nella volontà di rendere accessibile loa più persone possibili, senza dimenticare nessuno, dando la possibilità a chiunque, che sia un principiante o un esperto, di praticare l'attività sportiva che più rientra nelle sue corde.Ceferin accusa il presidente Juve, 'Mai visto un bugiardo così', vara la nuova Champions e valuta le esclusioni' Il premier in campo: 'Dobbiamo salvare i campionati'. Da Draghi all’UEFA la sfida ai ri ...Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, a nemmeno 48 ore dall'annuncio della Superlega, un'altra notizia scuote il calcio italiano: un ...