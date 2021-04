Spiritfarer celebra 500 000 copie vendute e lancia il primo aggiornamento gratuito

Leggi su eurogamer

(Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Thunder Lotus ha annunciato un nuovo traguardo: 500.000in tutto il mondo per, il "gioco gestionale incentrato sulla morte". Perre l'occasione, lo studio ha pubblicato "Lily Update", ildei tre aggiornamenti gratuiti previsti perquest'anno. Lily Update è una piccola ma importante aggiunta a. Introduce il nuovo personaggio di Lily the Butterfly Spirit per guidare il giocatore attraverso diverse scene che aggiungono profondità e dettagli alla storia del personaggio principale Stella. Inoltre, l'apporta miglioramenti al gioco cooperativo locale e corregge diversi bug. "Come sempre, gli aggiornamenti che stiamo apportando a ...