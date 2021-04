Spezia, i convocati di Italiano per l’Inter (Di martedì 20 aprile 2021) Domani alle 20:45, lo Spezia di Vincenzo Italiano ospiterà al Picco l’Inter nel match valido per la 32a giornata della Serie A 2020-2021. Ecco la lista dei convocati: Portieri: Zoet, Rafael, Provedel.Difensori: Marchizza, Capradossi, Terzi, Ferrer, Chabot, Ismajli, Dell’Orco, Vignali.Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena.Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo, Piccoli. Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Domani alle 20:45, lodi Vincenzoospiterà al Picconel match valido per la 32a giornata della Serie A 2020-2021. Ecco la lista dei: Portieri: Zoet, Rafael, Provedel.Difensori: Marchizza, Capradossi, Terzi, Ferrer, Chabot, Ismajli, Dell’Orco, Vignali.Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena.Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo, Piccoli. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

