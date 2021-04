Spazio | Crew Dragon 2 di SpaceX pronta al lancio

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – E’ tutto pronto per la missione2 di Space X, la seconda operativa del Programma Commercialedella Nasa con astronauti a bordo. Il Falcon 9 è già sulla rampa didella base di Cape Canaveral in Florida (Usa) per portare in orbita sulla Iss i 4 astronauti dell’equipaggio fra i quali vola, per la prima volta in questo programma, anche l’astronauta europeo dell’Esa Thomas Pesquet di nazionalità francese. Sulla navetta con Pesquet ci sono gli americani della Nasa Shane Kimbrough e Megan McArthur ed il giapponese Akihiko Hoshide. Ilè programmato al momento per giovedì 22 aprile alle 06,11 ora locale quando in Italia saranno le 12,11. Durante la conferenza pre-di oggi, i mission managers di Nasa e Space X hanno confermato di ...