Sottosegretario Salute Costa: “Pubblico negli stadi? Forse per le ultime due giornate di Serie A” (Di martedì 20 aprile 2021) Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa è intervenuto su Cusano Italia Tv in occasione del programma “L’imprenditore“. Questa la sua riflessione sul ritorno del Pubblico negli stadi: “Se possiamo garantire il 25% di spettatori per Italia-Turchia dell’11 giugno, allora dobbiamo sederci a un tavolo e ragionare. Non escludo che in occasione della finale di Coppa Italia e delle ultime due giornate di campionato i tifosi possano tornare allo stadio. Ovviamente, l’affluenza non sarebbe superiore al 15%“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) IlallaAndreaè intervenuto su Cusano Italia Tv in occasione del programma “L’imprenditore“. Questa la sua riflessione sul ritorno del: “Se possiamo garantire il 25% di spettatori per Italia-Turchia dell’11 giugno, allora dobbiamo sederci a un tavolo e ragionare. Non escludo che in occasione della finale di Coppa Italia e delleduedi campionato i tifosi possano tornare alloo. Ovviamente, l’affluenza non sarebbe superiore al 15%“. SportFace.

