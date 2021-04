Sony ha cambiato idea | gli store di PS3 e PS Vita resteranno aperti Chiuderà solo su PSP

Advertising

att_sony : RT @always__shines: sck ha cambiato la vita a tutto il cast a prescindere saranno per sempre grati di essere stati parte di questo gioiel… - cuoreamaro__ : @vickythebug rca è tipo uno studio di registrazione quindi avrà cambiato con columbia ma in ogni caso è sempre la sony che la gestisce -

Ultime Notizie dalla rete : Sony cambiato

Arrivano le ultime generazioni di controller diper Playstation 5 e di Microsoft per Xbox . ... che era giàmolto grazie al sistema di ricarica smart. Insomma, più ore di uso senza ...IlWorld Photography Awards esiste dal 2007 con lo scopo di alzare il livello della ... archivi digitali e shop online per chi ama la fotografia Dieci storie per dieci donne che hanno...Il PlayStation Store resta attivo su PlayStation 3 e PS Vita mentre viene confermato che a partire dal 2 luglio cesseranno le funzionalità d'acquisto online su PSP.Nonostante il parziale cambio di decisione di Sony, 35 giochi per PlayStataion Portabile andranno definitivamente perduti a luglio.