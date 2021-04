Sondaggi politici oggi | la Lega ancora giù e FdI ne approfitta

(Di martedì 20 aprile 2021) Il quadro delineato dalo Swg per il Tg La illustrato ieri da Enrico Mentana vede ladi Matteo Salvini scendereper superare la soglia psicologica che lo porta sotto i 22 punti percentuali. Sale invece Giorgia Meloni che abbatte anche lei un muro significativo: quello del 18% Il partito di Matteo Salvini rimane in vetta pur cedendo lo 0,8% e scendendo al 21,2%. Il Partito Democratico guidato da Enrico Letta perde lo 0,2% e ora vale il 19,1%. Il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,7% e arriva al 18,4%. Stesso guadagno per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che approda al 18%. Forza Italia cala dal 6,7% al 6,4%. Azione (+0,3%) arriva al 3,7%. Sinistra Italiana scende al 2,8%, Italia Viva al 2,1%. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

