Sondaggi | la Lega perde lo 0 | 8% e cala al 21 | 2 | ora Pd | M5s e Fratelli d’Italia sono a 2-3 punti di distanza Risale Azione di Calenda

(Di martedì 20 aprile 2021) L’ultimoo di Swg per TgLa7 certifica il progressivo assottigliamento delle distanze tra i primi 4 partiti italiani: se si andasse a votare oggi, ladi Matteo Salvini potrebbe contare sul 21,2% dei consensi, poco di più rispetto al 19,1 del Pd, al 18,4% del Movimento 5 stelle e al 18% di, ora al suo massimo storico. In pratica la forbice che separa le quattro forze ora non supera i trepercentuali, rendendo molto più complicato fare delle previsioni su chi potrebbe spuntarla alle elezioni e dare vita a un nuovo governo, specie con l’attuale legge elettorale. Rispetto all’ultima rilevdel 12 aprile, il Carrocciolo 0,8%, con un travaso di voti che sembra diretto quasi totalmente al partito di Giorgia Meloni. ...

lasperanza54 : @Corriere Leggo di sondaggi che danno la Lega in caduta. Data l'attendibilità di sondaggi e di giornali, credo sia… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, la Lega perde lo 0,8% e cala al 21,2: ora Pd, M5s e Fratelli d’Italia sono a 2-3 punti di distanza. Risale A… - ciolonap : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, la Lega perde lo 0,8% e cala al 21,2: ora Pd, M5s e Fratelli d’Italia sono a 2-3 punti di distanza. Risale A… - GHERARDIMAURO1 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, la Lega perde lo 0,8% e cala al 21,2: ora Pd, M5s e Fratelli d’Italia sono a 2-3 punti di distanza. Risale A… - Lux97335459 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, la Lega perde lo 0,8% e cala al 21,2: ora Pd, M5s e Fratelli d’Italia sono a 2-3 punti di distanza. Risale A… -

Tra ipolitici di oggi merita attenzione quello realizzato da Swg per LA7 e reso pubblico ieri ... Ladi Matteo Salvini fa registrare un netto calo nelle intenzioni di voto , perde quasi un ...... non sembra pagare, e ielettorali sono particolarmente impietosi. Come accade spesso, a giovarsi della crisi dellaè il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia , che guadagna lo 0,...