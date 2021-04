Sondaggi elettorali | Lega in caduta | ripresa per Fratelli d' Italia e 5 stelle

(Di martedì 20 aprile 2021) Sono i dati emersi dalo per TG La7 di Swg, dove si vede laperdere lo 0,8% e calare al 21,2% . Segue il PD con il 19,1% di consensi (in perdita di 1/5 di punto). Anche Forza...

Rimane ancora prima in classifica la Lega di Salvini, nonostante stia costantemente perdendo punti da settimane. Crescita del consenso per i FdI della Meloni e i 5 Stelle. Elezioni di Roma: ultimo ...Come si fanno i? Ie politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un ...di alti esponenti della Cdu hanno sostenuto per giorni il leader della Csu alla corsa alla cancelleria nel tentativo di giocare un asso nella campagna elettorale per la chiamata alle urne su scala ...Ecco i risultati degli ultimi sondaggi politici elettorali che vedono l Carroccio in profonda crisi e la crescita di FdI e M5S.