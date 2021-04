Sky | De Grandis si scusa dopo la frase su Lukaku | “Ho usato un termine inappropriato”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 aprile 2021) Non sono tardate ad arrivare le scuse del giornalista di Sky Stefano De, attaccato dal webuna gaffe sull’attaccante dell’Inter Romelu. Attraverso un post sul suo profilo Facebook, il giornalista romano ha fatto mea culpa. Queste le sue parole: “Ieri parlando di Romeluhouna espressione inaccettabile. In diretta, comparsa la sua foto, hoil“abbronzato”,molto stupido e, inaccettabile appunto. Un errore grave, in diretta, che non deve accadere. Il razzismo non mi appartiene, anzi lo detesto, ma le parole sono importanti e non voglio giustificazioni. In ogni caso, ho sbagliato e sono profondamente dispiaciuto. Chiedoprima di tutto a Romelu, a ...