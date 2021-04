Skin Icing | il rimedio contro tutte le imperfezioni | dall’acne alle rughe

(Di martedì 20 aprile 2021) Loè l’ultima tendenza in fatto di cura della pelle: riduce lefin dprime applicazioni. Acne,, segni d’espressione verranno visibilmente attenuati con un semplice, ma efficacissimo massaggio fai da te! Il freddo è un preziosissimoato per la bellezza e questo specifico trattamento prevede l’applicazione sul viso di cubetti di ghiaccio. I movimenti da compiere sono semplici, delicati, circolari e particolarmente leggeri sul contorno occhi e labbra, dove l’effetto vasocostrittore risulta quasi immediato. Risultato? Una maggiore compattezza e turgore della cute! Ma le sorprese non finiscono qui! Curiose? Iniziamo!: cos’è? Come funziona? Il concetto di partenza è semplicissimo ed empirico: la temperatura ...

, il ghiaccio per la pelle La nuova frontiera della skincare è il ghiaccio: non è certo una novità che il freddo sia un alleato per la pelle per renderla più tonica e compatta ma anche per ...