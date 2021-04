(Di martedì 20 aprile 2021) Ilè stato distribuito in, dove verràsu 140 schermi, dopo aver debuttato in streaming in Italia nel 2020., ildiretto da Alessio Liguori, sarà distribuito ina partire dal 22 aprile, entrando a far parte della programmazione di 140 schermi locali. Il progetto prodotto da Play Entertainment, aveva debuttato in Italia nel mese di agosto 2020 sulle principali piattaforme di video on demand. Il lungometraggio, distribuito da Minerva Pictures, è stato scritto da Daniele Cosci. Il progetto è una storia di amicizia e coraggio con ambientazioni noir e misteriose. Racconta quella delicata fase di passaggio nell'adolescenza, quella fase della vita in ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Shortcut: il film italiano arriva in Russia, venendo proiettato in 140 sale -

Ultime Notizie dalla rete : Shortcut film

Movieplayer.it

Dopo l'America, il thriller horror italianoNon tutte le strade portano a casa di Alessio Liguori, titolo Minerva Pictures, arriva in Russia con 140 sale. Primoitaliano, dopo La vita è bella , ad entrare nella top ten del box ...Dopo essere stato il primoitaliano, dopo La vita è bella, ad entrare nella top ten del box office americano, "", distribuito da Minerva Pictures, si prepara a conquistare la Russia in cui uscirà in 140 schermi ...Il film italiano Shortcut è stato distribuito in Russia, dove verrà proiettato su 140 schermi, dopo aver debuttato in streaming in Italia nel 2020. Shortcut, il film italiano diretto da Alessio Liguor ...Dopo l’America, il thriller horror italiano Shortcut Non tutte le strade portano a casa di Alessio Liguori, titolo Minerva Pictures, arriva in Russia con 140 sale. Primo film italiano, dopo La vita è ...