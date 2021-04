Seth Rogen svela i primi dettagli di Escape | film ispirato a Buster Keaton e Jackie Chan

Leggi su movieplayer

(Di martedì 20 aprile 2021)ha condiviso idia cui sta lavorando con Evan Goldberg da cinque anni,ha pralato del suo nuovoa cui sta lavorando con Evan Goldberg:è un progetto action in fase di sviluppo da ormai cinque anni e che si ispira a. L'attore, in un'intervista rilasciata a The New York Times, ha spiegato che le riprese del progetto potrebbero iniziare nel 2022. L'attore ha spiegato che l'intenzione è quella di avere uno dei ruoli da protagonista e che ...