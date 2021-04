Sesso | il calendario di tutte le giornate e ricorrenze che lo celebrano

Leggi su gqitalia

(Di martedì 20 aprile 2021) Vale anche per il, esattamente come per il bacio: ci sono tantededicate al tema, perché fa bene e ogni occasione è buona per…festeggiarlo. Se all’atto del baciare ci sono almeno due(in realtà perfino di più), figuriamoci quantesono specifiche per celebrare ile le sue componenti. Sui molteplici benefici del(cioè, i motivi per cui praticarlo spesso e bene) la lista è molto lunga: brucia calorie, ha lo stesso effetto della ginnastica, è antistress, etc etc. Guardando il, infatti, è quasi impossibile trovare un mese in cui non ricorra qualcosa che c’entri con la sessualità: dall’orgasmo alla masturbazione, eccole feste che riguardano il, ...