Serughetti Uniacque spiega | “Il ciclo dell’acqua nella provincia di Bergamo”

(Di martedì 20 aprile 2021) All’acqua e al suo utilizzo nel più stretto connubio con la salute delle persone, il Rotary International dedicata una particolare attenzione considerandola da sempre una delle sette aree d’intervento sulle quali l’associazione di servizio più grande del mondo focalizza i suoi impegni. “L’acqua è un elemento fondamentale che dobbiamo saper conoscere, rispettare e assicurare alle nostre famiglie, ai nostri cari – afferma Roberto Bennice, presidente Rotary Club Città di Clusone -. Proprio per questo crediamo che promuovere la conoscenza di un bene così importante – che troppo spesso diamo per scontato – sia un impegno formativo indispensabile tanto quanto quello dell’educazione scolastica. Non dimentichiamoci infatti che su 7,5 miliardi di persone nel mondo, 2,5 miliardi di persone (33%) non hanno accesso a strutture igienico sanitarie adeguate, e oltre 1.400 bambini muoiono ogni giorno ...