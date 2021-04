Serie C, Bari: ufficiale il ritorno in panchina di Auteri (Di martedì 20 aprile 2021) Nuovo ribaltone in panchina in casa Bari.Il Bari torna nelle mani di Gaetano Auteri, dopo l'esonero di di Massimo Carrera avvenuto nelle scorse ore. A risultare fatale per il tecnico originario di Pozzuolo Martesana, il 2-2 agguantato in extremis contro il Palermo di Giacomo Filippi. Una notizia diffusa proprio pochi istanti fa dal club biancorosso tramite i propri canali ufficiali."SSC Bari rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Gaetano Auteri, revocando l’esonero emesso il 9 febbraio scorso. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Loreno Cassia e da Sebastiano Aprile in qualità di preparatore dei portieri. Questa mattina, definite le pratiche burocratiche, il tecnico siciliano e il suo staff saranno a ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 aprile 2021) Nuovo ribaltone inin casa.Iltorna nelle mani di Gaetano, dopo l'esonero di di Massimo Carrera avvenuto nelle scorse ore. A risultare fatale per il tecnico originario di Pozzuolo Martesana, il 2-2 agguantato in extremis contro il Palermo di Giacomo Filippi. Una notizia diffusa proprio pochi istanti fa dal club biancorosso tramite i propri canali ufficiali."SSCrende noto di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Gaetano, revocando l’esonero emesso il 9 febbraio scorso. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Loreno Cassia e da Sebastiano Aprile in qualità di preparatore dei portieri. Questa mattina, definite le pratiche burocratiche, il tecnico siciliano e il suo staff saranno a ...

