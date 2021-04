Serie A, Hellas Verona-Fiorentina: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 20 aprile 2021) La squadra viola continua ad essere alla ricerca della permanenza in Serie A. Hellas Verona-Fiorentina può essere una nuova opportunità per raggiungere il proprio obiettivo, ma anche un’occasione di riscatto per i padroni di casa che vivono un momento complicato della loro stagione. Con sempre meno giornate a disposizione ogni partita diventa una finale. I viola lo sanno e per questo sono pronti a dimenticare l’insuccesso ottenuto contro il Sassuolo (in rimonta per 3-1). Beppe Iachini carica l’ambiente e chiede un maggiore sforzo già nel prossimo turno di campionato contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. Proprio il tecnico gialloblù si è detto insoddisfatto della prestazione dei suoi giocatori nelle ultime giornate. I padroni di casa hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime sei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) La squadra viola continua ad essere alla ricerca della permanenza inA.può essere una nuova opportunità per raggiungere il proprio obiettivo, ma anche un’occasione di riscatto per i padroni di casa che vivono un momento complicato della loro stagione. Con sempre meno giornate a disposizione ogni partita diventa una finale. I viola lo sanno e per questo sono pronti a dimenticare l’insuccesso ottenuto contro il Sassuolo (in rimonta per 3-1). Beppe Iachini carica l’ambiente e chiede un maggiore sforzo già nel prossimo turno di campionato contro l’di Ivan Juric. Proprio il tecnico gialloblù si è detto insoddisfatto della prestazione dei suoi giocatori nelle ultime giornate. I padroni di casa hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime sei ...

