Serena Marchese, il drammatico racconto ad Amici: "Vittima di bullismo, non mangiavo più" (Di martedì 20 aprile 2021) Serena Marchese non è solo una bella ragazza, ma anche uno dei più grandi talenti di questa edizione di Amici. Eppure l'indiscutibile talento e la bellezza non l'hanno salvata dal bullismo. La ragazza ieri nel daytime ha svelato di aver passato un brutto periodo quando era adolescente e studiava per diventare la ballerina che è adesso. "Mi capita di non guardare i miei compagni di Amici negli occhi. Questa è una cosa che mi porto da tanto tempo per cose passate. Sono cose vecchie, ma è un processo lungo. A scuola c'era chi mi minacciava, o mi faceva trovare le robe rotte che magari gli prestavo. O a danza mi continuavano a dire che ero obesa, che avevo le cosce grosse, che non ero una ballerina. Non mangiavo più, o se mangiavo andavo in bagno e… buttavo tutto. Contavo ...

