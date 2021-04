Secret Invasion | Emilia Clarke tra le star della serie Marvel

Leggi su movieplayer

(Di martedì 20 aprile 2021) L'attrice, exde Il Trono di Spade, sembra sia entrata a far parte del cast di, la nuovaprodotta per Disney+. La nuovaDisney+, secondo le ultime indiscrezioni apparse online, avrà tra i propri protagonisti anche, vista recentemente nellaIl Trono di Spade. L'attrice britannica entrerà quindi nelCinematic Universe come accaduto recentemente ai suoi amici e colleghi Kit Harington e Richard Madden, entrati nel cast di The Eternals. I portavoce deiStudios non hanno commentato la notizia pubblicata da The Wrap e, per ora, non si ...