SECO, Borsa Italiana approva domanda di ammissione su MTA (Di martedì 20 aprile 2021) (TeleBorsa) – SECO, azienda di Arezzo specializzata nel settore delle tecnologie IoT, ha reso noto che Borsa Italiana ha approvato l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA). La società ha inoltre comunicato di aver fatto immediata richiesta per l'ammissione alle negoziazioni sullo STAR, richiesta condizionata all'ottenimento dell'approvazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte di Consob. Il collocamento, ha sottolineato questa mattina la società fondata oltre 40 anni fa da Daniele Conti e Luciano Secciani e partecipata dal 2018 dal Fondo FITEC gestito dal Fondo Italiano d'investimento SGR, prevede una forchetta di prezzo tra 3,30 e 4,15 euro per azione, a cui corrisponde una ...

Ultime Notizie dalla rete : SECO Borsa Borsa Italiana approva la quotazione di Seco nel segmento Star Seco, gruppo high tech specializzato nel settore delle tecnologie IoT (Internet of things) con sede ... Borsa Italiana, comunica la società in una nota, ha approvato l'ammissione alla quotazione sull'Mta.

SECO, Borsa Italiana approva domanda di ammissione su MTA SECO , azienda di Arezzo specializzata nel settore delle tecnologie IoT, ha reso noto che Borsa Italiana ha approvato l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico ...

Seco, quotazione in Borsa: prezzo delle azioni fra 3,3 e 4,15 euro IL GIORNO SECO, Borsa Italiana approva domanda di ammissione su MTA SECO, azienda di Arezzo specializzata nel settore delle tecnologie IoT, ha reso noto che Borsa Italiana ha approvato l'ammissione alla ...

Ipo, Seco annuncia la forchetta di prezzo Seco, gruppo high tech specializzato nel settore delle tecnologie IoT fondato oltre 40 anni fa da Daniele Conti e Luciano Secciani e partecipato dal 2018 dal fondo FITEC gestito dal Fondo Italiano d’i ...

