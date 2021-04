Se la Regina Elisabetta rinuncia anche al ritratto ufficiale (Di martedì 20 aprile 2021) La Regina Elisabetta ail 21 aprile compie 95 anni. Quello di quest’anno, però, è un compleanno diverso: con lei non c’è l’amato marito, il principe Filippo. La sovrana è ancora ufficialmente in lutto (foto: Getty) Un compleanno low profile. Vissuto nel lutto, a soli dodici giorni dalla scomparsa dell’amato marito. La Regina Elisabetta il 21 aprile compie 95 anni ma quello di quest’anno è un compleanno diverso. Accanto a lei, per la prima volta in 73 anni, non c’è l’amato marito, il principe Filippo. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLA Regina Elisabetta Il compleanno in solitudine della Regina Elisabetta A una manciata di giorni dal funerale, la Regina Elisabetta si ritrova a festeggiare il compleanno in solitudine. Certo, ... Leggi su amica (Di martedì 20 aprile 2021) Laail 21 aprile compie 95 anni. Quello di quest’anno, però, è un compleanno diverso: con lei non c’è l’amato marito, il principe Filippo. La sovrana è ancora ufficialmente in lutto (foto: Getty) Un compleanno low profile. Vissuto nel lutto, a soli dodici giorni dalla scomparsa dell’amato marito. Lail 21 aprile compie 95 anni ma quello di quest’anno è un compleanno diverso. Accanto a lei, per la prima volta in 73 anni, non c’è l’amato marito, il principe Filippo. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLAIl compleanno in solitudine dellaA una manciata di giorni dal funerale, lasi ritrova a festeggiare il compleanno in solitudine. Certo, ...

