Advertising

TV7Benevento : Scuola: Fontana, 'rientro al 100% e trasporto pubblico al 50% equazione insostenibile' (2)... - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Fontana (Lombardia): 'Impossibile scuole al 100% con trasporti dimezzati' #scuola - MediasetTgcom24 : Fontana (Lombardia): 'Impossibile scuole al 100% con trasporti dimezzati' #scuola - zazoomblog : Scuola: Fontana ‘rientro al 100% e trasporto pubblico equazione insostenibile’ - #Scuola: #Fontana #‘rientro… - Radio1Rai : ??“È un'equazione insostenibile l'apertura della #scuola al 100% con una copertura di #treni al 50%. Lo abbiamo già… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Fontana

Metro

: '- Trasporti, equazione insostenibile'. Per quanto riguarda la riapertura del trasporto pubblico, 'i tavoli con Prefetture sono sempre aperti, ma dobbiamo risolvere il problema dell'...E' una "equazione insostenibile pretendere che i mezzi abbiano un riempimento al 50% se gli studenti rientrano aal 100%". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio, a proposito di quello che le Regioni hanno fatto notare al Governo sul rientro in classe dal 26 aprile. Una delle soluzioni,...Al centro del dibattito la scuola: tra le ipotesi orari scaglionati, potenziamento dei trasporti e tamponi salivari. Fontana: impossibile scuole al 100% e trasporti al 50%. Atteso il parere del ...Si acuisce lo scontro tra Regioni e Governo in vista del rientro in aula dei ragazzi delle superiori, previsto per lunedì 26 aprile.... Scopri di più ...