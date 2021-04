Scuola | Artusa Sistema Trasporti | “Governo neanche più ci risponde | voglio sapere perché”

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “La situazione è peggiorata: almeno primavano. Adessopiù quello. Abbiamo contattato Durigon, la Bellanova e il viceministro Morelli. Nessuna risposta. Vorrei capire”. Lo dice all’Adnkronos Francesco, presidente di, che in un rinnovato appello al, intervenendo sul coinvolgimento dei bus privati a sostegno del trasporto pubblico, rileva: “Tutti preoccupati per la riapertura delle scuole e l’assembramento sui mezzi pubblici. Ma nessuno che faccia vedere come coniugare la riapertura con il trasporto sicuro. Avevamo proposto il ‘Door to School’ che avrebbe garantito il controllo sulla salita dei mezzi ed il tracciamento. Ma non è stato contemplato:prevale la logica ...

... contribuendo ad esempio a portare le persone ai centri vaccinali e i bambini a. Un problema,... spiega Francesco, già fondatore della Fai Trasporto Persone. 'La crisi in atto ha ...... contribuendo ad esempio a portare le persone ai centri vaccinali e i bambini a. Nasce per ... spiega Francesco, già fondatore della Fai Trasporto Persone. 'La crisi in atto ha dimostrato ...Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “La situazione è peggiorata: almeno prima rispondevano. Adesso neanche più quello. Abbiamo contattato Durigon, la Bellanova e il viceministro Morelli. Nessuna risposta. Vor ...Draghi e il ministro Bianchi insistono per la ripartenza. Oggi si riuniscono Cts e il vertice Stato-Regioni per valutare ipotesi e soluzioni per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti ...