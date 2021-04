Sci di fondo. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani si alleneranno con la Russia! Alfred Stauder nuovo DT? (Di martedì 20 aprile 2021) Manca ancora l’ufficialità, ma dovrebbe essere una questione di giorni, se non addirittura di ore. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, ovvero i due fondisti italiani di punta, dovrebbero preparare la stagione olimpica 2021-22 allenandosi assieme alla Russia! Si vocifera di questa possibilità sin dalla settimana di Pasqua, ma negli ultimi giorni il tam-tam in merito si è fatto sempre più forte, tanto che ormai, dietro le quinte, l’eventualità è considerata pressoché certa. Se davvero questo scenario dovesse concretizzarsi, i due valdostani verrebbero aggregati al gruppo di lavoro gestito da Markus Cramer, del quale fanno parte, tra gli altri, anche Sergey Ustiugov, Artem Maltsev, Evgeny Belov e Gleb Retivykh. Non va dimenticato come il tecnico tedesco, tre anni orsono, fosse considerato un ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Manca ancora l’ufficialità, ma dovrebbe essere una questione di giorni, se non addirittura di ore.De, ovvero i due fondisti italiani di punta, dovrebbero preparare la stagione olimpica 2021-22 allenandosi assieme allaSi vocifera di questa possibilità sin dalla settimana di Pasqua, ma negli ultimi giorni il tam-tam in merito si è fatto sempre più forte, tanto che ormai, dietro le quinte, l’eventualità è considerata pressoché certa. Se davvero questo scenario dovesse concretizzarsi, i due valdostani verrebbero aggregati al gruppo di lavoro gestito da Markus Cramer, del quale fanno parte, tra gli altri, anche Sergey Ustiugov, Artem Maltsev, Evgeny Belov e Gleb Retivykh. Non va dimenticato come il tecnico tedesco, tre anni orsono, fosse considerato un ...

