Scelto il futuro di Leao | nessun dubbio del Milan

(Di martedì 20 aprile 2021) L'attaccante portoghese non si tocca: il- come conferma l'edizione in edicola stamani de La Gazzetta dello Sport - non si priverà dell'ex Lille, sul quale si crede ancora molto. Una ...

Advertising

MilanLiveIT : ?????? #Milan - Il club punta forte su #Leao per il futuro! - MariaAlessia : RT @euronewsit: Germania, ad Armin Laschet l'eredità politica di Angela Merkel. Dopo mesi di laceranti lotte interne, la CDU ha scelto il f… - euronewsit : Germania, ad Armin Laschet l'eredità politica di Angela Merkel. Dopo mesi di laceranti lotte interne, la CDU ha sce… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Germania, ad Armin Laschet l'eredità politica di Angela Merkel Dopo mesi di… - mariadmarzano : Hanno scelto il loro futuro....???? -

Ultime Notizie dalla rete : Scelto futuro

MilanLive.it

Rafael Leao non lascerà il Milan. Il club rossonero vuole puntare sull'attaccante portoghese, che non è ancora riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale Giù le mani da Rafael Leao. L'attaccante ...... nel primo trimestre del 2021, più di 9 aspiranti mutuatari su 10 hannoquesta opzione. ... come detto, i tassi fissi potrebbero ulteriormente salire in, riducendo così la convenienza di ...Dal buio alla luce, per guardare al futuro, perché il futuro ci sarà e presto diventerà presente. Il Teatro Garibaldi di Modica torna a parlare di arte, di cultura, di bellezza. Sabato 24 aprile ...STEMintheCity, la manifestazione ideata dal Comune di Milano, propone eventi dedicati alle materie scientifiche dal 21 al 23 aprile ...