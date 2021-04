Scacchi | Torneo dei Candidati 2021 | Caruana | c’è Alekseenko dopo la meraviglia Nepomniachtchi sfida Grischuk

Leggi su oasport

(Di martedì 20 aprile 2021) Una. Solo così si può definire quello che è riuscito a fare Fabianoieri, con una prova al di là dell’immaginazione anche dei suoi tifosi più sfegatati. Una partita, quella con il francese Maxime Vachier-Lagrave, giocata a viso aperto, durata sette ore e alla fine vinta con un finale orchestrato in maniera spaventosamente precisa. In Spagna è già stato definito come “el golpe herculeo”, cosa che non ha alcun bisogno di traduzioni. Si entra così nel nono turno deldei. Per l’italoamericano (4.5) la nuova frontiera si chiama Kirill(3.5): il russo, wild card che nel 2020 non era riuscito mai ad avvicinarsi concretamente ai big, stavolta è stato protagonista in positivo, riuscendo a sorprendere un Alexandernon in grado di convertire ...