Sara Croce stratosferica su Instagram: il body giallo manda in tilt i followers (Di martedì 20 aprile 2021) Si mette in posa e manda in tilt il popolo del web. Stiamo parlando di Sara Croce, la “Bonas” che ogni sera incanta il pubblico di Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La giovane, che ha ottenuto questo ruolo nel 2019, sostituendo Laura Cremaschi e Paola Caruso, ha pubblicato uno scatto su Instagram superlativo. Decisamente intrigante… leggi anche l’articolo —> Sara Croce, tra università e servizi fotografici: «Sei di un altro pianeta!» Con la sua presenza ad “Avanti un altro”, Sara Croce regala al concorrente di turno la possibilità di raddoppiare la cifra pescata all’interno del “pidigozzaro”, mentre con i suoi scatti su Instagram regala grande gioia ai fan che non ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021) Si mette in posa einil popolo del web. Stiamo parlando di, la “Bonas” che ogni sera incanta il pubblico di Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La giovane, che ha ottenuto questo ruolo nel 2019, sostituendo Laura Cremaschi e Paola Caruso, ha pubblicato uno scatto susuperlativo. Decisamente intrigante… leggi anche l’articolo —>, tra università e servizi fotografici: «Sei di un altro pianeta!» Con la sua presenza ad “Avanti un altro”,regala al concorrente di turno la possibilità di raddoppiare la cifra pescata all’interno del “pidigozzaro”, mentre con i suoi scatti suregala grande gioia ai fan che non ...

WazzaFit : Sara Croce mi ha costretto a vedere Bonolis e Laurenti - Roby29880142 : @MatteoS11945980 @AxiaFel Con questa filosofia, il virus continuerà a diffondersi, e diffondendosi le varianti sara… - SaraBomboniere : Bomboniere Ricamate di Sara: la Croce tau - semeraro_g : RT @ValeMameli: E' tutto per ora in attesa di nuovi ragguagli. Non mettetemi in croce, ma se sarà, accetterò il mio crocifisso sul gol'goth… - CarlaDiGiorgio1 : Ehhhh .......... Giornala..iiiiiiiiiiii..ehhhh.. Ehhhhhhh -