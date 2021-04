Sanità, Draghi: “Lavorare per il futuro, non sappiamo quanto durerà la pandemia o quando arriverà la prossima” (Di martedì 20 aprile 2021) Le dichiarazioni del premier Mario Draghi in occasione del World Healt Day e in vista del Global Health Summit. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato con un videomessaggio pubblicato in occasione del webinar di ascolto che precede il Global Health Summit del prossimo 21 maggio. Oggi è il #WorldHealthDay. Abbiamo appreso dalla pandemia la necessità di farci trovare preparati e di costruire una risposta comune per garantire a tutti la sicurezza sanitaria. Questo è l'obiettivo principale del #GlobalHealthSummit— Palazzo Chigi (@Palazzo Chigi) April 7, 2021 Global Health Summit, Draghi: “Il nostro lavoro deve iniziare ora, non sappiamo quanto durerà questa pandemia” “Il vertice mondiale sulla salute è un evento speciale della ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) Le dichiarazioni del premier Marioin occasione del World Healt Day e in vista del Global Health Summit. Il Presidente del Consiglio Marioha parlato con un videomessaggio pubblicato in occasione del webinar di ascolto che precede il Global Health Summit del prossimo 21 maggio. Oggi è il #WorldHealthDay. Abbiamo appreso dallala necessità di farci trovare preparati e di costruire una risposta comune per garantire a tutti la sicurezza sanitaria. Questo è l'obiettivo principale del #GlobalHealthSummit— Palazzo Chigi (@Palazzo Chigi) April 7, 2021 Global Health Summit,: “Il nostro lavoro deve iniziare ora, nonquesta” “Il vertice mondiale sulla salute è un evento speciale della ...

