San Giovanni a Teduccio, blitz contro il clan Mazzarella: sei arresti per estorsione (Di martedì 20 aprile 2021) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato sei persone vicine al clan Mazzarella per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nelle prime ore della mattinata odierna il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei soggetti – due già detenuti

