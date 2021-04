Advertising

Frances47226166 : RT @notav_info: AGGIORNAMENTI DAL TETTO A SAN DIDERO. Ogni tentativo fatto durante la giornata per portare acqua e viveri ai notav del pres… - siculiano80 : RT @notav_info: Lacrimogeni altezza uomo: la questura vende fuffa e i giornali abboccano volentieri - SeguiUltimaVoce : A #SanDidero si sta aprendo un nuovo fronte di resistenza. Appena il movimento #NoTav ha scoperto il progetto di un… - PRCPadova : Mentre Giovanna è in ospedale a Torino, ferita al volto da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, dalla Val di Sus… - infoitinterno : San Didero, sgomberato il presidio No Tav dopo la liberazione degli attivisti incatenati -

Ultime Notizie dalla rete : San Didero

La tragedia si sarebbe sfiorata a margine della manifestazione di sabato pomeriggio contro il cantiere del nuovo autoporto della A32, a. Al termine dell'evento, alcuni No TAV avrebbero ...Ci sono numeri e risvolti sin qui poco noti rispetto a ciò che accadrà in bassa valle di Susa con l'apertura del cantiere per il nuovo autoporto Tav di. Ad esempio che una fetta non trascurabile di 'terre e rocce da scavo' che saranno movimentate durante i lavori finirà, via camion, passando lungo le due statali, in una delle cave di ...L'area accerchiata e presa in carico dalle forze dell'ordine dopo il blitz con centinaia di uomini scattato nella notte tra lunedì e martedì scorsi ...Il ferimento sabato sera durante gli scontri con la polizia in Val di Susa Accuse agli agenti: lanciati razzi ad altezza uomo. Questura: episodio da capire ...