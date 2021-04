Salvini:in Cdm proposta allungare coprifuoco alle 23 già il 26/4 (Di martedì 20 aprile 2021) La proposta della Lega è di "allungare il coprifuoco alle 23 già dal 26 aprile" e "la porteremo nel Consiglio dei ministri ma anche ai tavoli, alle cabine di regia e ovunque sarà chiesta una nostra ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Ladella Lega è di "il23 già dal 26 aprile" e "la porteremo nel Consiglio dei ministri ma anche ai tavoli,cabine di regia e ovunque sarà chiesta una nostra ...

Advertising

Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Salvini in pressing sul Cdm, 'coprifuoco alle 23' - Alien1it : #SSalvini in pressing sul Cdm, 'coprifuoco alle 23'.>>Quindi secondo il LEGHISTA si dovrebbe spostare il COPRIFUOCO… - fisco24_info : Riaperture, Salvini: 'In Cdm proposta coprifuoco alle 23': 'Uno sforzo nel nome della libertà e della ripartenza è… - HuffPostItalia : Salvini in pressing sul Cdm, 'coprifuoco alle 23' - italiaserait : Riaperture, Salvini: “In Cdm proposta coprifuoco alle 23” -