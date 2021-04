Salute: narrativa come cura, progetto Novo Nordisk per pazienti diabetici (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos Salute) - Ridurre la distanza tra le persone con diabete tipo 2 e il loro medico per un percorso di cura più semplice ed efficace. Questo l'obiettivo della prima scheda di medicina narrativa italiana dedicata alla patologia, nata grazie al progetto 'DiMmi di+', realizzato con il contributo non condizionato di Novo Nordisk. La scheda permette la co-costruzione del racconto di malattia per guidare la narrazione attorno ad alcuni temi importanti nel processo di cura, come la soggettività, il vissuto esistenziale, le relazioni familiari e sociali della persona con diabete. La medicina narrativa - si legge in una nota - è un approccio medico che utilizza le narrazioni dei pazienti nella pratica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Ridurre la distanza tra le persone con diabete tipo 2 e il loro medico per un percorso dipiù semplice ed efficace. Questo l'obiettivo della prima scheda di medicinaitaliana dedicata alla patologia, nata grazie al'DiMmi di+', realizzato con il contributo non condizionato di. La scheda permette la co-costruzione del racconto di malattia per guidare la narrazione attorno ad alcuni temi importanti nel processo dila soggettività, il vissuto esistenziale, le relazioni familiari e sociali della persona con diabete. La medicina- si legge in una nota - è un approccio medico che utilizza le narrazioni deinella pratica ...

Advertising

Misiasimo1 : RT @mosllerdd: @Cartabellotta Narrativa renziana. A mandare al camposanto 116mila italiani (FINORA) non sono stati coloro che tutelano la s… - mosllerdd : RT @mosllerdd: @Cartabellotta Narrativa renziana. A mandare al camposanto 116mila italiani (FINORA) non sono stati coloro che tutelano la s… - gianluca826 : RT @mosllerdd: @Cartabellotta Narrativa renziana. A mandare al camposanto 116mila italiani (FINORA) non sono stati coloro che tutelano la s… - mosllerdd : @Cartabellotta Narrativa renziana. A mandare al camposanto 116mila italiani (FINORA) non sono stati coloro che tute… - LuisaCipriani2 : @vellucci_anna @CamilloBenso19 @borghi_claudio @Luca_Mussati Io credo che ci siamo stancati di tutta la narrativa e… -