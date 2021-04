Saiph | il nuovo brand che ci farà brillare come stelle

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 aprile 2021) Non si può non iniziare dal nome delperché già lui ci dice molto dell’identità di questo marchio., infatti, essendo la sesta stella più luminosa della costellazione di Orione ci porta subito alla mente immagini di una moda d’impatto, per donne che amano stare al centro dell’attenzione. Una moda «dress to impress» E proprio questa, infatti, era l’idea di Stella Hu, l’imprenditrice creatrice del marchio. Anche leiil suoha un nome “astrale”. Stella sognava proprio di creare una linea di abbigliamento che permettesse alle donne contemporanee di esprimere al meglio il loro stile, seguendo i trend ma senza mai rinunciare all’eleganza. Una moda «dress to impress»,ama definirla lei stessa. Stella Hu: creatrice del marchio Stella, di origini cinesi, ha studiato in ...