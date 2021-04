Russia: amb. Usa Sullivan torna a Washington ‘per qualche settimana’ (Di martedì 20 aprile 2021) Washington, 20 apr. (Adnkronos) – L’ambasciatore americano a Mosca, John Sullivan, tornerà a Washington in questi giorni per essere di nuovo in Russia “nelle prossime settimane”, rendono noto fonti del dipartimento di Stato citate dal sito di notizie online Axios. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021), 20 apr. (Adnkronos) – L’ambasciatore americano a Mosca, John, tornerà ain questi giorni per essere di nuovo in“nelle prossime settimane”, rendono noto fonti del dipartimento di Stato citate dal sito di notizie online Axios. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Russia: amb. Usa Sullivan torna a Washington 'per qualche settimana'... - FaithCompassion : @Amb_Ulyanov @mfa_russia In Italy is said: Chi ha piu' Buon Senso ce lo metta???????? - annapolitova66 : RT @ItalyatOSCE: Nella discussione #OSCE sulle attività militari insolite????in aree di confine con #Ucraina e in #Crimea, ???? si è unita a ????… - andreaborsoi1 : RT @ItalyatOSCE: Nella discussione #OSCE sulle attività militari insolite????in aree di confine con #Ucraina e in #Crimea, ???? si è unita a ????… - ItalyatOSCE : Nella discussione #OSCE sulle attività militari insolite????in aree di confine con #Ucraina e in #Crimea, ???? si è uni… -