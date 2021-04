Ruby ter, salta ancora ancora la deposizione del ragionier Spinelli: non ha ricevuto la seconda dose di vaccino. Verso un nuovo rinvio (Di martedì 20 aprile 2021) Un altro rinvio al processo Ruby ter. E’ quello che si prevede al processo in corso a Milano, che vede imputato, assieme ad altre 28 persone, Silvio Berlusconi accusato di corruzione in atti giudiziari. L’udienza di mercoledì, infatti, era stata fissata per sentire come testimone il ragioniere di fiducia dell’ex premier, Giuseppe Spinelli, che si occupava di far avere i soldi alle giovani che erano state ospiti delle serate ad Arcore , si terrà a Palazzo di Giustizia. E dunque non nella maxi aula della Fiera, come al solito: l’udienza, infatti, durerà solo per il tempo utile ad aggiornare il dibattimento ad altra data, probabilmente al 28 aprile. Già nell’udienza del 24 marzo scorso Spinelli, chiamato a deporre dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio, aveva depositato un’istanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Un altroal processoter. E’ quello che si prevede al processo in corso a Milano, che vede imputato, assieme ad altre 28 persone, Silvio Berlusconi accusato di corruzione in atti giudiziari. L’udienza di mercoledì, infatti, era stata fissata per sentire come testimone ile di fiducia dell’ex premier, Giuseppe, che si occupava di far avere i soldi alle giovani che erano state ospiti delle serate ad Arcore , si terrà a Palazzo di Giustizia. E dunque non nella maxi aula della Fiera, come al solito: l’udienza, infatti, durerà solo per il tempo utile ad aggiornare il dibattimento ad altra data, probabilmente al 28 aprile. Già nell’udienza del 24 marzo scorso, chiamato a deporre dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio, aveva depositato un’istanza ...

