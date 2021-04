Royal Family, nuovo lutto per la Regina Elisabetta: era un uomo importante (Di martedì 20 aprile 2021) Ultime notizie dalla Royal Family, nuovo lutto per la Regina Elisabetta: si è spento Sir Michael Oswald, era un uomo importante. (Danny E. Martindale/Getty Images)La Regina Elisabetta II ha perso un altro uomo importante nella sua vita, pochi giorni dopo la morte di suo marito, il principe Filippo. Il consigliere di lungo corso della Regina ormai 95enne tra qualche ora, Sir Michael Oswald, è morto sabato, lo stesso giorno del funerale del duca di Edimburgo. Aveva 86 anni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Royal Family: morto il Principe Filippo, marito della Regina Oswald lascia la moglie, Lady Angela, ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021) Ultime notizie dallaper la: si è spento Sir Michael Oswald, era un. (Danny E. Martindale/Getty Images)LaII ha perso un altronella sua vita, pochi giorni dopo la morte di suo marito, il principe Filippo. Il consigliere di lungo corso dellaormai 95enne tra qualche ora, Sir Michael Oswald, è morto sabato, lo stesso giorno del funerale del duca di Edimburgo. Aveva 86 anni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>: morto il Principe Filippo, marito dellaOswald lascia la moglie, Lady Angela, ...

Advertising

infoitcultura : Royal Family, tornano le voci di dimissioni per la regina Elisabetta - infoitcultura : Royal Family, dopo la perdita del principe Filippo arriva un altro lutto per la Regina Elisabetta - infoitcultura : William e Carlo: la svolta della Royal Family - infoitcultura : Regina Elisabetta, nuovo lutto sconvolge la Royal Family: è morto un suo caro amico - zazoomblog : Royal Family Harry lascia la Regina? Assenta anche per il grande giorno - #Royal #Family #Harry #lascia #Regina? -