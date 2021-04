Royal Family, dopo la perdita del principe Filippo arriva un altro lutto per la Regina Elisabetta (Di martedì 20 aprile 2021) Royal Family, dopo l'immensa perdita dell'amato principe Filippo, la Regina Elisabetta II si trova ad affrontare un altro lutto. La notizia è giunta in queste ore. dopo la morte dell'amato principe Filippo, la Regina Elisabetta è di nuovo in lutto In queste ore Sua Maestà ha dovuto affrontare la scomparsa del suo amico e collaboratore Sir Michael Oswald. Oltre ad essere suo consigliere per le corse dei cavalli, è stato suo amico per più di 50 anni. Sir Michael Oswald si è spento nella giornata di sabato 17 aprile, proprio nel giorno in cui a Windsor si è dato l'ultimo saluto al principe ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 aprile 2021)l'immensadell'amato, laII si trova ad affrontare un. La notizia è giunta in queste ore.la morte dell'amato, laè di nuovo inIn queste ore Sua Maestà ha dovuto affrontare la scomparsa del suo amico e collaboratore Sir Michael Oswald. Oltre ad essere suo consigliere per le corse dei cavalli, è stato suo amico per più di 50 anni. Sir Michael Oswald si è spento nella giornata di sabato 17 aprile, proprio nel giorno in cui a Windsor si è dato l'ultimo saluto al...

Advertising

infoitcultura : Royal family in allerta, un altro dolore per la regina Elisabetta: “Dove sta?” - sophietdiaries : se non sbaglio pure belen è alle maldive, quindi gioia facci un fischio se vedi la royal family - infoitcultura : Elisabetta e la monarchia con William e Kate: cosa succede alla Royal Family - VittoriaDP_ : la royal family turca é ora al completo - elebonnyy : io ogni volta che esce una nuova storia della royal family: -